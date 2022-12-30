Военные объекты в Лачине сдали в эксплуатацию

30 дек. 9:22

Работы по улучшению материально-технического обеспечения армии Азербайджана продолжаются, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В Лачинском районе в эксплуатацию сдали новопостроенные пункты размещения. Замглавы ведомства Низам Османов и командующий сухопутными войсками Энвер Эфендиев посетили несколько боевых позиций и пункты размещения в Лачине.

В пунктах размещения возведены здания штабов, столовые, оружейные комнаты, медпункты, солдатские казармы, банно-прачечные комплексы, склады и автопарки. Для обеспечения централизованной системы отопления установлена котельная, для бесперебойного электроснабжения предусмотрены генераторы и солнечные батареи.

Также были проведены работы по благоустройству, после чего была проверена боеготовность личного состава. Тактические задачи по различным элементам боевой подготовки выполнили военнослужащие с высоким профессионализмом.