Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей СССР

30 дек. 9:21

Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев.

По его словам, СССР много сделал для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны.

"Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - приводит слова Бердиева РИА Новости.

Также глава КЦМСК, выразил уверенность в том, что в СССР хорошего было больше, чем плохого.