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Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей СССР

Муфтий Северного Кавказа призвал гордиться историей СССР

Советский Союз был одним из самых сильных государств мира, заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев.

По его словам, СССР много сделал для упрочения мира с арабо-мусульманским миром, поэтому нужно гордится историей собственной страны.

"Тем, кто родился и вырос в СССР надо гордится историей своей страны. Советский Союз помогал странам Африки после того, как они скинули колониальное иго западных государств, а страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки Советский Союз поддерживал политически и экономически. Это геополитическая необходимость присутствия СССР во всем мире", - приводит слова Бердиева РИА Новости.

Также глава КЦМСК, выразил уверенность в том, что в СССР хорошего было больше, чем плохого.

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