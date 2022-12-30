Шесть многодетных семей получили микроавтобусы в Дагестане 

30 дек. 8:55

Власти Дагестана передали микроавтобусы шести семьям, имеющим 10 и более детей, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

Транспорт получили семьи, проживающие в четырех районах республики и в городе Дербенте. «Сегодня 6 микроавтобусов предоставлены малоимущим многодетным семьям, имеющим с 1 января 2022 года десять и более детей (в том числе усыновленных (удочеренных), у которых возраст старшего ребенка (детей) не превышает 23 года), проживающих в Хасавюртовском, Кизлярском, Унцукульском и Шамильском районах, а также в городе Дербенте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на закупку транспорта выделены из республиканского бюджета.