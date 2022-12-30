В Казахстане продлили ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ

30 дек. 8:30

Власти Казахстана продлили ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа до 30 июня 2023 года, сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.

Накануне соответствующий приказ главы ведомства вступил в силу. "Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Агентство по защите и развитию конкуренции с января 2022 года установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Казахстана.