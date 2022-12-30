Мурашко: вакцинация россиян от гриппа позволила сделать эпидпроцесс управляемым

30 дек. 7:19

Высокий уровень вакцинации россиян от гриппа позволил сделать эпидпроцесс управляемым и привел к снижению числа госпитализаций, сообщил министр здравоохранения России Михаила Мурашко,

"Высокий уровень вакцинации населения от гриппа перед началом зимнего сезона позволил сделать эпидемиологический процесс управляемым, привел к уменьшению числа госпитализаций", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Министерства.

Министр подчеркнул, что в 2022 году благодаря общим усилиям всей системы здравоохранения и применению эффективных российских вакцин удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.