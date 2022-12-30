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Ушел из жизни японский архитектор Исодзаки

Ушел из жизни японский архитектор Исодзаки

Известный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки скончался на 92-м году жизни.

Соболезнования в социальных сетях публикуют в пятницу его коллеги и поклонники его работ.

Исодзаки – построил более сотни различных зданий по всему миру, в том числе стадионы, офисные центры и выставочные залы.

Среди наиболее известных его работ Национальный конференц-зал в Дохе, крышу которого поддерживают гигантские древовидные колонны из бетона и металла, а также Гималайский центр в Шанхае, сочетающий современные застекленные башни и основание, выполненное в виде биоморфных бетонных пещер.

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