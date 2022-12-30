Президент Черногории посетит Турцию

30 дек. 6:55

Президент Черногории Мило Джуканович прибудет в пятницу, 30 декабря с официальным в Турцию.

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, рабочий визит Джукановича организован по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана.

«Переговоры на высшем уровне пройдут в Стамбуле, где состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам сотрудничества Турции и Черногории», - говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры Турции и Черногории обсудят также ситуацию на Балканах и другие вопросы региональной и международной повестки дня.