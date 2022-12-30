Ушла из жизни британский модельер Вивьен Вествуд

30 дек. 5:25

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась 29 декабря на 82-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на страницах модного дома Vivienne Westwood в социальных сетях.

"Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему", - сказано в тексте.

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в семье кладовщика авиазавода Гордона Суайра. В 1970 году начала заниматься дизайном. Через год вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыла магазин одежды, который после нескольких переименований стал называться Sex. Собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году. Вествуд является основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором.