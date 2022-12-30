Итоги года: нормализация на Ближнем Востоке набирает обороты

В последний месяц уходящего года в центре внимания оказался Катар, который стал первой арабской страной, принявшей чемпионат мира по футболу. ЧМ-2022 не только принес огромную радость любителям футбола во всем мире, но и оказал положительное влияние на меняющийся геополитический ландшафт на Ближнем Востоке, придав импульс сближению региональных соперников, пишет китайское информационное агентство "Синьхуа".

Это сближение было наглядно продемонстрировано и на церемонии открытия чемпионата 20 ноября: эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман тепло поприветствовали друг друга, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялся рукопожатием с президентом Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси. "Первый в истории чемпионат мира по футболу в арабской стране был своевременным и положил конец региональной враждебности", - говорится в статье, опубликованной на официальном сайте ЧМ-2022. Катар и Саудовская Аравия только в январе 2021 года урегулировали разразившийся в 2017 году дипломатический кризис, когда Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него санкции. Отношения между Турцией и Египтом оставались напряженными до рукопожатия Эрдогана и Сиси в Дохе.

Смягчение региональной напряженности

Столкнувшись с негативными экономическими и политическими последствиями, вызванными продовольственным кризисом, украинским конфликтом и финансовыми потрясениями из-за безответственной денежно-кредитной политики США, в этом году страны Ближнего Востока отошли от давнего соперничества. После подписания Авраамского договора в 2020 году Израиль продолжил улучшать отношения с арабскими государствами, приняв в марте участие в многосторонней встрече между главами МИД ОАЭ, Израиля, Бахрейна, Марокко и Египта. Было решено, что встреча глав дипломатических ведомств станет ежегодной. В декабре президент Израиля Ицхак Герцог отправился с первым в истории визитом в Бахрейн и ОАЭ. В июле Саудовская Аравия, не имеющая дипломатических отношений с Израилем, впервые открыла воздушное пространство страны для всех рейсов, совершаемых израильскими авиакомпаниями.

Тем временем арабские страны продолжали налаживать связи, чтобы вместе противостоять региональным вызовам этого года. В марте президент Сирии Башар аль-Асад впервые с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году нанес визит в арабскую страну - ОАЭ. В июне эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые прибыл в Египет с момента восстановления дипломатических отношений между Каиром и Дохой. В декабре президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Катар впервые после возобновления отношений.

В августе Египет принял саммит с участием глав Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна, направленный на укрепление регионального сотрудничества. На 31-м саммите Лиги арабских государств, состоявшемся в Алжире в ноябре, была принята декларация о совместном решении региональных и глобальных вызовов.

Турция в этом году выступила с множеством дипломатических инициатив по восстановлению отношений с региональными державами, способствуя ослаблению напряженности на Ближнем Востоке.

В феврале президент Турции Эрдоган нанес визит в ОАЭ, что стало поворотным моментом в отношениях между Анкарой и Абу-Даби. В марте Эрдоган встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, прибывшим с двухдневным визитом в Анкару. А уже в августе две страны договорились восстановить дипломатические отношения в полном объеме.

В апреле Эрдоган посетил Саудовскую Аравию, чтобы растопить лед в двусторонних отношениях после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году. Два месяца спустя наследный принц Саудовской Аравии совершил ответный визит в Турцию.

Также, в 2022 году набрало обороты сближение между Ираном и арабскими странами Персидского залива.

В декабре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что провел "дружеские" переговоры со своим саудовским коллегой, принцем Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом во время участия в региональной конференции в Иордании. Перед этой встречей между Саудовской Аравией и Ираном - давними противниками - уже состоялось несколько раундов мирных переговоров, последний из которых прошел в апреле.

В мае эмир Катара встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрагимом Раиси в Тегеране для обсуждения двустороннего сотрудничества. В августе Кувейт и ОАЭ объявили о возобновлении работы своих послов в Иране - резкое изменение политики после понижения дипломатических отношений с Тегераном в 2016 году.

"С учетом проблем продовольственной безопасности, энергоснабжения и других глобальных проблем, таких как изменение климата, связь между внутренними и внешними делами для многих стран Ближнего Востока становится все сильнее, и они склонны решать проблемы дома в большей степени посредством регионального сотрудничества", - заявил президент Израильского института региональной внешней политики "Митвим" Нимрод Горен.

Ослабление влияния США

Тенденция к нормализации отношений на Ближнем Востоке, когда все больше стран региона стремятся к большей самостоятельности во внешней политике, происходит на фоне ослабления влияния Соединенных Штатов. По-видимому, это определяется не столько двусторонними факторами, сколько более широкими международными сдвигами, говорится в аналитической записке, опубликованной Исследовательским центром "Аль-Джазира".

Аналитики центра считают, что сокращение присутствия США на Ближнем Востоке поколебало мнение региональных союзников о Вашингтоне как о единственном гаранте безопасности, что побудило их скорректировать внешнюю политику.

В настоящий момент Ближний Восток сильно отличается от предыдущих эпох, когда Вашингтон активно манипулировал региональным порядком, сея, а затем улаживая разногласия и конфликты исходя из своих стратегических интересах. Но в последние годы Вашингтон сместил свое внимание с региона, поскольку расположенные там страны больше не полагаются на свою нефть, так как раньше.

"Чем больше Вашингтон будет расширять свои военные и политические обязательства, чтобы возглавить новый региональный порядок, вероятно, тем менее стабильным будет ситуация в регионе", - написал Марк Линч, профессор политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, в июльской статье Foreign Affairs.

В июле этого года президент США Джо Байден попытался вернуть доверие своих союзников, нанеся свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность. Но ему не удалось ни сформировать региональный военный союз против Ирана, ни убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти.

Поездка Байдена на Ближний Восток "закончилась не взрывом, а пшиком", - написал Линч. "У Соединенных Штатов просто нет ресурсов или политических возможностей, чтобы играть роль гегемона на Ближнем Востоке. Региональные державы больше не верят, что Соединенные Штаты могут или хотят использовать военные средства для их защиты", - добавил профессор.

Неопределенность сохраняется

Хотя сближение между странами помогло снизить напряженность на Ближнем Востоке, далеко не факт, что будет достигнут более конкретный и существенный прогресс. Поскольку переплетение различных сил усложнило общую картину, сохраняются неразрешимые традиционные разногласия и конфликты, грозящие в любой момент дестабилизировать регион.

В январе йеменские хуситы нанесли удар по столице ОАЭ Абу-Даби баллистическими ракетами и беспилотниками. В течение года Израиль наносил авиаудары по целям на территории Сирии, в то время как Турция неоднократно угрожала начать военную операцию в Сирии против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Неопределенность в отношении восстановления иранской ядерной сделки возросла из-за зашедших в тупик с августа переговоров. Многолетнее соперничество между Израилем и Ираном может стать еще более пагубным, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается вернуться к власти с правительством крайне правых взглядов.

Точно так же, несмотря на ирано-саудовский диалог, по-прежнему вызывает тревогу ситуация в Йемене. В октябре сторонами конфликта в Йемене не удалось продлить режим прекращения огня, продлившееся 6 месяцев, что омрачило надежды на скорое окончание восьмилетней гражданской войны.

Нимрод Горен, который также занимает должность старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока в Вашингтоне, сказал, что ситуация на охваченном конфликтами Ближнем Востоке становится еще более сложной, поскольку остается много нерешенных проблем. Правда, по его словам, все больше и больше стран региона, приходят к сотрудничеству, "движимые общими интересами, несмотря на существующие политические разногласия".

Но быстрого примирения сторон недостаточно для установления прочной стабильности и скоординированного регионального порядка в регионе, говорится в аналитической записке исследовательского центра "Аль-Джазира". Потребуется рациональный, прагматичный подход, чтобы решить проблемы, лежащие в основе конфликтов, и дать четкую оценку конкретных интересов каждого важного игрока.