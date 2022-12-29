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Археологический парк в Туркестане станет центром притяжения туристов 

Археологический парк в Туркестане станет центром притяжения туристов 

В казахстанском Туркестане в наступающем 2023 году откроют строящийся археологический парк на месте древнего городища Культобе. 

За несколько лет раскопок на месте древнего городища Культобе археологи обнаружили десятки артефактов - керамическую посуду, украшения и другие предметы средневекового быта. Все они будут выставлены в музее под открытым небом. Сейчас рабочие возводят конструкции в форме купола, в которых планируют развернуть тематические зоны.

Археологический парк станет частью духовно-культурного центра, который включает несколько музеев, библиотеку и ботанический сад, - передает "Хабар 24". 

"Культобе находится на территории заповедника-музея "Азрет Султан", который охраняется ЮНЕСКО. То есть любые работы, которые проводятся здесь, должны согласовываться с международной организацией. Перед тем как начать строительство парка, здесь побывала специальная рабочая комиссия. Эксперты ЮНЕСКО ознакомились с проектом и дали согласие на его реализацию", - сообщил руководитель отдела управления энергетики Куатбек Онгаров. 

Музей под открытым небом дополнит мавзолей Ясави, он позволит расширить туристический маршрут, отмечают в акимате. 

Бюджету новый проект обойдется почти в 6,5 млрд тенге. 

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