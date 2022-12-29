С Библии и Корана в России сняли возрастную маркировку

29 дек. 23:40

Возрастная маркировка для религиозной и школьной литературы упразднена в России, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Возрастная маркировка снимается с основных религиозных текстов традиционных для России религий - Библия, Коран, Танах и Ганджур. Также маркировать не будут литературу, изучаемую в школах в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2019 году. Тогда глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что в книжных магазинах маркировка 16+ стоит на Библии, Коране, "Ромео и Джульетте", а "Тихий Дон" промаркирован как 18+. Второе чтение законопроекта в Думе состоялось в декабре 2022 года, документ был серьезно переработан.