Парижский азербайджанец: к 95-летию Робера Оссейна

История жизни актера и режиссера Робера Оссейна могла бы стать сюжетом для фильма или романа. Его отец - азербайджанец Аминулла Гусейнов - родился в Самарканде, а дед - в Азербайджане. "Отец прекрасно играл на таре и научил этому меня. Лишь позднее стал играть на скрипке, писал великолепную музыку - балеты, оперы, симфонии", - вспоминал Робер Оссейн.

Перед Первой мировой войной Аминулла Гусейнов жил в Москве, учился в консерватории, продолжил обучение в Штутгартской и Берлинской консерваториях. В Германии он встретил пианистку и театральную актрису Анну Минковскую, семья которой уехала из России после Октябрьской революции 1917 года. "Отец моей матери был очень богатым человеком - у него был банк, доходный дом в Санкт-Петербурге, моя мама училась в Смольном институте. При этом дед был человеком широких взглядов: в его доме снимали комнаты в том числе и студенты - будущие революционеры", - рассказывал Оссейн. После революции деда арестовали, но "комиссар, который его допрашивал, оказался одним из студентов, который когда-то снимал комнату в доме у дедушки". Это и помогло семье покинуть Россию.

Молодые супруги поселились в Париже, Аминулла Гусейнов стал Андре Оссейном, там родился Робер Оссейн. Благодаря матери мальчик с детства хорошо говорил по-русски, "слушал персидские сказки и русские песни". И Россия, и Азербайджан в жизни и творчестве артиста возникнут еще не раз. Он признавался, что как актер и режиссер всегда любил великих русских писателей, в первую очередь Достоевского. В 1956 году в фильме Жоржа Лампена "Преступление и наказание" Оссейн сыграл французского Родиона Раскольникова - Рене Брюнеля, а его жена, француженка русского происхождения Марина Влади - французскую Соню Мармеладову - Лили Марселен. Он дружил с известным французским режиссером и актером русского происхождения Роже Вадимом, снимался в нескольких его картинах. А отец второй жены Оссейна - кинопродюсер Анатоль Эльяшев - родился в Баку.

Робер Оссейн снимался у лучших французских режиссеров того времени, таких как Кристиан-Жак, Клод Отан-Лара, Клод Лелуш, Жорж Лотнер. На его счету роли более чем в 100 фильмах, в числе которых "Гром небесный", "Профессионал", "Вторая истина", "Одни и другие", "Убийца", "Вампир из Дюссельдорфа", "Порок и добродетель". Однако суперзвездой Оссейн стал после выхода на экраны в середине - конце 1960-х годов пяти картин о приключениях Анжелики, в которых исполнил роль графа Жофрея де Пейрака. "Я много снимался как актер, успешен как режиссер, но для всего мира я по-прежнему остаюсь Жофреем де Пейраком", - сетовал он, отмечая, что "чуть было не отказался от этой роли". Актеру не нравились пожилой возраст и внешность этого персонажа. Продюсеры долго уговаривали его сняться хотя бы в одном фильме, заверяли, что можно будет "выбрать любой шрам, любой костюм". "В итоге я избавился от горба, герой мой помолодел лет на десять, и шрам ему уменьшили", - рассказывал артист.

Как кинорежиссер Оссейн дебютировал в 1955 году, сняв криминальную драму "Мерзавцы попадают в ад". В числе других кинокартин - "Простите наши прегрешения", "Ты - яд", "Ночи шпионов", а также телефильмы "Сирано де Бержерак", "Меня зовут Мария-Антуанетта", "Камера", "Бен-Гур", "Женщина по имени Мари". Во многих фильмах он выступал не только как режиссер, но и как актер.

Тем не менее себя Оссейн считал в первую очередь театральным человеком, поясняя, что всегда стремился к прямому контакту со зрителями. "Сцена - моя первая любовь, моя судьба", - признавался он. В 1970-х годах возглавлял Национальный театр Реймса, затем - парижский "Мариньи", хотел "делать грандиозные представления, где можно было бы объединять театр и кино". Эти постановки собирали огромное количество зрителей. Так, спектакль "Человек по имени Иисус" во Дворце спорта в Париже посмотрели почти 700 тыс человек, большой успех имели "Собор Парижской богоматери", "Отверженные", "Броненосец "Потемкин"". "Театр ничего не решает, но ставит вопросы, способные изменить нашу жизнь. Это великое средство общения, благодаря ему человек начинает понимать, что он не одинок", - отмечал режиссер.

В своих фильмах и спектаклях Робер Оссейн использовал музыку, написанную его отцом. Именно это принесло признание Андре Оссейну, которого некоторые критики сравнивали с Римским-Корсаковым и Мусоргским.

Актер не раз бывал в России: в 1967 году входил в жюри Московского международного кинофестиваля, а в 1983 году получил специальную премию ММКФ за фильм "Отверженные". В 2013 году на фестивале российского искусства в Каннах был удостоен почетного знака "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".

Несколько раз Оссейн приезжал в Баку. В мае 2014 года столицу Азербайджана посетил занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд. В рамках официального визита состоялся совместный обед Олланда и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Участвовал в нем и Робер Оссейн. "Я, если можно так сказать, олицетворяю большую дружбу между двумя нашими странами, каждая из которых является для меня родиной. Я родился в любимой стране - во Франции. Но я в то же время являюсь сыном страны, которой завидую, - Азербайджана. Обе страны добились развития. В этих странах женщины в сравнении с другими странами занимают более важное место в обществе, равное положение с мужчинами. Президент Французской Республики должен знать, что в этом столичном городе Баку существуют бок о бок, действуют без всяких проблем синагоги, мечети и православные церкви", - говорил он в своем выступлении. Встретился с главами государств и сын Робера Оссейна - Пьер, он сыграл на таре.

В июне 2015 года актер принимал участие в эстафете огня первых Европейских игр. "Первые Европейские игры в Баку - это грандиозное событие мирового масштаба, и для меня было большой честью стать одним из факелоносцев, - признавался он. - Я вижу, как преображается Баку, какой это красивый, толерантный и добрый город".

В последний раз он приезжал в Баку в 2016 году, когда был избран членом Евразийской академии и удостоен премии "Легенда Евразии". Умер актер 31 декабря 2020 года. По словам близких, это произошло через несколько часов после того, как Оссейн задул свечи на торте в честь своего дня рождения.