Турзона "Байсун" появится на юге Узбекистана

30 дек. 0:22

Замначальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия республики Аброрхужа Миноваров представил мастер-план нового туристического объекта в Сурхандарьинской области.

В регионе появится турзона "Байсун", она расположится на площади почти 140 га и будет включать культурно-гостиничный комплекс, мастерские, многофункциональный конференц-зал, рестораны и кафе, конно-туристический комплекс, виллы, административные здания, торговые центры, мечети. Кроме того, на "Байсуне" будет построена канатная дорога, которая сможет перевозить 1,2 тыс человек в час.

"К развитию территорий предполагается привлекать международных экспертов и проектные институты, которые занимаются комплексным анализом потоков, текущей инфраструктуры, климатических условий, флоры и фауны", - рассказал чиновник.

Объем инвестиций составит не менее $200 млн. Вскоре проект будет выставлен на онлайн-аукцион, участие в котором примут как местные, так и иностранные компании.