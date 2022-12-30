Три новых района Ростова получат общественный транспорт

30 дек. 3:31

В наступающем году в три новых микрорайона Ростова-на-Дону пойдет новый общественный транспорт, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Новый транспорт получат микрорайон Левенцовский, ЖК "Вересаево" и ЖК "Скай Парк" - для этого в них появятся новые остановки. Еще четыре остановки будут обустроены для действующих маршрутов.

В 2023 году в рамках федеральной программы для Ростова закупят 15 электробусов, а в 2024 году – еще пять. К ним также приобретут шесть зарядных станций.

"В 2023 году ожидается обновление подвижного состава коммерческими перевозчиками в рамках предстоящих конкурентных процедур. Будут пересмотрены количество и класс подвижного состава на действующих маршрутах", - пояснил сити-менеджер, передает "АиФ-Ростов".

Также власти обустроят пешеходные подходы к пассажирской платформе остановочного пункта для "Городской электрички", автомобильные подъезды и подходы для пешеходов, и приведут в порядок подъезды к пассажирской платформе.