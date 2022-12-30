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На Ставрополье выделят на социальную сферу свыше 104 млрд рублей 

На Ставрополье выделят на социальную сферу свыше 104 млрд рублей 

В Ставропольском крае в 2023 году на социальную сферу направят из краевого бюджета 104 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе думы региона.

Там отметили, что социальные расходы займут в следующем году приоритетное место среди расходных статей бюджета. В частности, на социальную защиту граждан выделят 48,8 млрд рублей.

На сферу образования планируется направить более 37 млрд рублей, а на развитие здравоохранения – 14 млрд рублей. Кроме того, часть финансирования используют для выполнения наказов жителей Ставрополья, передает "Победа26".

Ранее сообщалось, что расходы на оплату труда работников социальной сферы в Ставропольском крае в 2023 году будут увеличены на 4,6 млрд рублей.

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