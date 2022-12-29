МИД: Россия открыта к развитию отношений с Израилем при правительстве Нетаньяху

29 дек. 23:07

Москва ожидает развития партнерских отношений с Израилем при новом правительстве Биньямина Нетаньяху, следует из заявления министерства иностранных дел России.

"Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии "Ликуд" кабинета министров пойдет на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнерских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - сообщает ведомство.

Россия открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения взаимовыгодного сотрудничества с Израилем, а также координации усилий для стабилизации обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом, говорится в заявлении МИД.