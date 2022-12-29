Президент Азербайджана поздравил Нетаньяху

29 дек. 22:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Биньямина Нетаньяху с началом работы в качестве премьер-министра Израиля.

В поздравительном письме он подчеркнул особое значение, которое придается азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей обоих народов, исторически живших в дружбе и взаимопонимании.

"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня", - обратил внимание Ильхам Алиев.

Он указал на "большие заслуги" Нетаньяху в становлении и развитии азербайджано-израильских отношений.

Напомнив, что в ноябре уходящего года было принято решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле, Ильхам Алиев выразил надежду, что это событие внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

"Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов", - заключил президент Азербайджана.