Пеле ушел из жизни

29 дек. 22:04

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле скончался после продолжительной болезни, об этом сообщает Associated Press.

Он умер в 15:27 по местному времени из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком.

Полное имя легенды - Эдсон Арантис ду Насименту. Пеле был единственным в истории футболистом, трижды ставший чемпионом мира как игрок (1958, 1962, 1970). Спортсмен вошел в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, он забил 1281 гол.

Пеле признан лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной - он забил 77 голов в 92 матчах.