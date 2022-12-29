В Дагестане потратят 1,4 млрд рублей на предприятие по переработке мяса 

29 дек. 21:52

Общая цена проекта по убою и переработке мяса, реализацию которого ООО "Дагмясо" начало в Кизилюртовском районе, составит около 1,4 млрд рублей, сообщил глава Минсельхозпрода Дагестана Мухтарбий Аджеков.

Мощность предприятия с законченным циклом составит до 50 голов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота в смену.

Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году.

Ранее власти республики выделили ООО "Дагмясо", учредителем которого является АО "Корпорация развития Дагестана", под строительство предприятия три земельных участка в селе Кульзеб общей площадью более 174 тыс кв м в аренду без проведения торгов.