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В Дагестане потратят 1,4 млрд рублей на предприятие по переработке мяса 

В Дагестане потратят 1,4 млрд рублей на предприятие по переработке мяса 

Общая цена проекта по убою и переработке мяса, реализацию которого ООО "Дагмясо" начало в Кизилюртовском районе, составит около 1,4 млрд рублей, сообщил глава Минсельхозпрода Дагестана Мухтарбий Аджеков. 

Мощность предприятия с законченным циклом составит до 50 голов крупного и 700 голов мелкого рогатого скота в смену.  

Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году. 

Ранее власти республики выделили ООО "Дагмясо", учредителем которого является АО "Корпорация развития Дагестана", под строительство предприятия три земельных участка в селе Кульзеб общей площадью более 174 тыс кв м в аренду без проведения торгов. 

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