Ульянов: Берлин недооценивает важность возрождения иранской ядерной сделки

29 дек. 21:44

Власти Германии недооценивают последствия провала переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что ранее в МИД ФРГ сообщили, что не видят причин для возвращения к переговорам по ядерной сделке.

"Очевидно, Германия недооценивает важность ядерного нераспространения, а также риск серьезной и даже неконтролируемой эскалации, если переговоры по СВПД останутся безрезультатными", - предупредил дипломат.