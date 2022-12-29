Азербайджан и Израиль продолжают укреплять отношения

29 дек. 22:23

Рабочий визит в Израиль 28-29 декабря провела азербайджанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым.

Состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Израильскую сторону представлял на переговорах глава политического директората МИД Израиля, посол Ализа Бин Нун.

Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений. Также состоялось обсуждение практических вопросов, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Делегация Азербайджана также встретилась с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом,

Глава Азербайджанского агентства содействия развитию (AIDA) Эльмеддина Мехтиевы провел встречу с замглавы Израильского агентства международного развития и сотрудничества (MASHAV) Авивом Эзрой.

Кроме того в рамках визита в Израиль состоялись встречи с представителями израильских образовательных и научно-исследовательских центров.