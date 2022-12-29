Нефть: наступающий год будет еще более турбулентным, чем уходящий

Глобальная карта нефтяных поставок будет меняться в результате кризиса на Украине, санкций, которые страны G7 ввели в отношении России, а также ценового потолка на российскую нефть. Но последствия падения спроса могут быть более существенным фактором в ближайшем будущем, учитывая неопределенность с потреблением в Китае, а также экономическую слабость по всему миру. В 2023 году мир ждет волатильность.

S&P Global отмечает, что на нефтяной спрос одновременно влияют как коронавирусные локдауны в Китае, который остается главным потребителем на Востоке, так и замедление экономик на Западе, усиленное инфляционным давлением и повышением ключевых ставок. Аналитики S&P Global Commodity Insights прогнозируют, что в среднем нефтяной спрос в 2022 году покажет увеличение на 2,3 млн баррелей в день, а в 2023 году он упадет до 2 млн баррелей в день, что совсем не похоже на прогнозы начала 2022 года, когда бум нефтяных цен спровоцировал рекордный рост ключевого индекса сырьевых товаров S&P GSCI. Тогда аналитики говорили о перспективах нового суперцикла.

До сих пор многое зависит от Китая, на который негативно повлияла его политика в отношении коронавируса, даже несмотря на недавние изменения в протоколах и мерах, принятых для стимуляции роста. Ожидается, что спрос в Азии будет восстанавливаться высокими темпами в 2023 году, но Китай по-прежнему ”темная лошадка”, из-за которой может случится как рост, так и снижение спроса.

И США, и Европа движутся к мягкой рецессии, которая, скорее всего, начнется в первой половине 2023 года.

Влияние недавнего ужесточения политики центральных банков и рост цен на энергию по всему миру - основные проблемы, хотя геополитическая напряженность тоже вызывает беспокойство, как и риски финансового сектора. По мнению экспертов, в 2023 году стоимость нефти марки Brent составит $ 87 за баррель, снизившись со средних $100 в 2022 году в связи с ослаблением спроса.

Тем не менее слабый спрос идет рука об руку с нестабильным предложением, что в более привычных экономических условиях может привести к более устойчивым трехзначным ценам. В марте после начала российской спецоперации Brent подорожала до $140 за баррель, прежде чем пришло понимание, что ситуация не навредит российским нефтяным поставкам в краткосрочной перспективе. На цены также повлияли глобальные инфляционные риски.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос будет опережать предложение во второй половине 2023 года, то есть очередное ценовое ралли не исключено. Неизвестность окружает и рыночной баланс: пока непонятно, жесткой или мягкой будет экономическая посадка и насколько эффективны меры, которые G7 применила в отношении России. Но даже если случится очередной всплеск цен, скорее всего, он только подогреет инфляцию и в результате приведет к эрозии спроса, а цены снизятся даже быстрее, чем обычно.

Россия в центре внимания

Недавнее решение G7 о введении ценового потолка в $60 за баррель для российской нефти и запрет на ввоз нефтепродуктов с февраля еще больше повлияет на торговлю нефтью, поставляемую на судах, поскольку России не так просто найти новых покупателей. Все внимание сейчас сосредоточено на Азии, которая может закупить дополнительные объемы. Но с начала кризиса Азия и так нарастила объемы закупок российской нефти: более 2 млн баррелей было перенаправлено покупателям в регионе (почти половина - Индии) еще до последнего пакета санкций.

Азии деле нужно восполнить пробелы в поставках, поскольку все больше американской и африканской нефти перенаправляются из Азии в Европу. Но проблема для азиатских покупателей состоит в том, чтобы обеспечить альтернативную страховку для судов, а также сами суда, причем не европейские, чтобы нефть продолжала поступать в регион в условиях санкций.

Еще один фактор на стороне предложения - ОПЕК+. Группа стран-производителей и их союзников во главе с Россией после встречи 4 декабря сообщила, что добыча пока останется ограниченной, а они сами будут ”смотреть по ситуации”. Это означает, что решение о сокращении добычи на 2 млн баррелей день, принятое в октябре, останется в силе до тех пор, пока последствия европейских санкций в отношении российской нефти и ценового потолка G7 не станут более очевидными.

ОПЕК+ сообщает, что следующее заседание стран-членов состоится в июне, при этом подчеркивая, что картель обязательно вмешается, если цены или рыночный баланс изменятся. Вполне возможно, ему действительно придется срочно действовать, учитывая, что 2023 год едва ли будет менее турбулентным чем 2022-ой.