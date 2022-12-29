Грузы по России смогут перевозить компании из ЕАЭС

29 дек. 21:35

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается выполнять внутрироссийские грузоперевозки транспортным компаниям из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован в четверг на федеральном портале правовой информации.

Документ закрепляет понятие "каботажная автомобильная перевозка" и регламентирует правила таких перевозок. Для иностранных перевозчиков из стран ЕАЭС останутся запрещенными пассажирские внутрироссийские перевозки, уточняется в законе.

Закон принят, чтобы привести законодательство РФ в соответствие с международными обязательствами России в рамках ЕАЭС. Новые нормы направлены на поэтапное формирование единого рынка транспортных услуг на территории ЕАЭС, что будет способствовать углублению экономической интеграции стран, входящих в союз.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.