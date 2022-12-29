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Грузы по России смогут перевозить компании из ЕАЭС

Грузы по России смогут перевозить компании из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается выполнять внутрироссийские грузоперевозки транспортным компаниям из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован в четверг на федеральном портале правовой информации.

Документ закрепляет понятие "каботажная автомобильная перевозка" и регламентирует правила таких перевозок. Для иностранных перевозчиков из стран ЕАЭС останутся запрещенными пассажирские внутрироссийские перевозки, уточняется в законе.

Закон принят, чтобы привести законодательство РФ в соответствие с международными обязательствами России в рамках ЕАЭС. Новые нормы направлены на поэтапное формирование единого рынка транспортных услуг на территории ЕАЭС, что будет способствовать углублению экономической интеграции стран, входящих в союз.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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