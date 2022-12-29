В Экибастузе пытаются вернуть тепло в дома до Нового года

29 дек. 21:06

Аким Павлодарской области Асаин Байханов проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС в Экибастузе.

Напомним, от холода страдают жители четырех многоквартирных и 45 частных домов.

Ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей ведутся на улицах Кошербаева и Беркимбаева, новая сеть будет подключена к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в дома.

"Эти работы нужно взять на жесткий контроль. ТОО "Экибастузтеплоэнерго" необходимо усилить работу. Сегодня же пусть формируют дополнительное звено и ставят людей на работы по врезке. Впереди новогодние праздники, нужно успеть", - сказал Байханов.

После объезда города глава региона провел заседание оперативного штаба по текущей ситуации с отоплением.