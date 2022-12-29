Массовую гибель чаек расследуют в Краснодарском крае

29 дек. 20:52

В Краснодарское крае специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе.

Ранее в соцсетях распространилось видео на котором видно множество погибших птиц.

"Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", - сообщили в пресс-службе регионального департамента ветеринарии.

В ведомстве отметили, что недавно случаи массовой гибели птиц были также зафиксированы в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща", а также в Ейском районе - там множество фазанов погибло из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.