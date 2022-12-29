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Курорт "Газпром" готов открыть зимний сезон 30 декабря

Курорт &quot;Газпром&quot; готов открыть зимний сезон 30 декабря

Сочинский горнолыжный курорт "Газпром" в пятницу планирует открыть сезон.

"На трассах выпал долгожданный снег, а значит 30 декабря - можно назвать официальным днем старта горнолыжного сезона 22/23", - говорится в сообщении пресс-служба курорта.

На пятницу запланировано открытие зон катания "Газпром Альпика" с отметки 2256 м до 1900 метров (трасса №12, уровень сложности "Красная"). Подняться на склон можно по ски-пассу, который приобретается на нижней станции канатных дорог "Газпром Альпика". Количество ски-пассов строго ограничено, стоимость ски-пасса для взрослого составляет 3400 рублей.

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