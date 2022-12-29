Не стало композитора Эдуарда Артемьева

29 дек. 20:20

Российский и советский композитор Эдуард Артемьев умер в реанимации, ему было 85 лет.

О смерти композитора сообщил в четверг его сын Артемий Артемьев. В начале декабря Эдуард Артемьев был госпитализирован, затем был переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Начал музыкальное образование в Московском хоровом училище, с 1955 по 1960 год учился на теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории (МГК) им. П. И. Чайковского.

Эдуард Артемьев в 60-е стал одним из первых отечественных композиторов, работающих в жанре электронной музыки. В 1980 году он написал к церемонии открытия XXII летних Олимпийских игр в Москве кантату "Ода доброму вестнику". В 1989 году композиция "Три взгляда на революцию", написанная к 200-летию Великой французской революции принесла ему мировую известность.

В 2014 году музыка Эдуарда Артемьева звучала на церемониях открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Артемьев много лет работал с театрами, написал музыку к более чем тридцати постановкам. Около 30 лет он трудился над рок-оперой "Преступление и наказание", премьера оперы, поставленной народным артистом РСФСР Андрей Кончаловский, состоялась в 2016 году.

Композитор написал музыку ко множеству фильмов, в том числе Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Родня", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "Двенадцать", "Солнечный удар" и другие.

Также Артьемьев выступал в роле композитора для "Соляриса", "Сталкера", "Зеркала" Андрея Тарковского. Работал с Андреем Кончаловским над фильмами "Сибириада", "Одиссея", "Дом дураков", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и другими. Написал музыку к картинам Карена Шахназарова "Курьер" и "Город Зеро". Артемьев принимал участие в создании фильмов "ТАСС уполномочен заявить", "Охота на лис", "Доктор Живаго", "Водитель для Веры".

Всего на счету Эдуарда Артемьева, лауреата многих престижных премий, музыка к более чем 170 российским и зарубежным фильмам.