МИД: продвижение интересов Баку в рамках новых реалий в регионе - приоритет ведомства

29 дек. 20:28

С обеспечением территориальной целостности Азербайджанской Республики и международного права приоритетом для министерства иностранных дел страны стало продвижение ее интересов в рамках новых реалий, появляющихся в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам уходящего года.

Одним из ключевых направлений внешней политики Баку стали усилия по установлению отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и госграниц.

В ведомстве обратили внимание на то, что мирная повестка, продвигаемая Баку, была принята мировым сообществом в результате последовательных и целенаправленных шагов, совершенных в течение года.

Повестка нормализации отношений подразумевает три основных направления: подготовку мирного договора, который установит основы азербайджано-армянских отношений, делимитацию госграницы и восстановление транспортных и коммуникационных связей между странами.

В МИД отметили, что, согласно предложению Азербайджана в 2021 году о подписании мирного договора, были подготовлены и представлены Армении в феврале 2022 года базовые принципы этого документа. Второго октября в Женеве прошла встреча в связи с подготовкой текста мирного договора как основы будущих отношений между АР и РА.