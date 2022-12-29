Суд продолжит обсуждать вопрос освобождения Саакашвили 30 декабря

29 дек. 19:56

В пятницу 30 декабря тбилисский городской суд проведет очередное заседание по вопросу возможного освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

"Судья удовлетворил [ходатайство], судебный процесс назначен на завтра в 15:00 (14:00 мск )", - рассказал после заседания в четверг адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Судья Георгий Аревадзе предупредил, что в случае, если в пятницу в суде затянется вынесение по другому делу, процесс Саакашвили не сможет состояться.

В четверг на заседании были допрошены врачи, которые проводили исследование здоровья экс-президента и непосредственно лечили его в тбилисской клинике "Вивамед", а также американский токсиколог Дэвид Смит (дистанционно из США), и невролог Тамар Абашидзе. По словам адвоката, предстоит допросить еще несколько врачей.