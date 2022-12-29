Пауэрбанк загорелся в самолете в московском аэропорту

Пауэрбанк, принадлежащий одному из пассажиров, загорелся в самолете во время руления в аэропорту Домодедово, об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшей рейс.
"Во время руления произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк. Благодаря кабинному экипажу огонь был локализован за считанные секунды", - цитирует ее представителя РИА Новости.
Пассажиры были эвакуированы. По факту ЧП ведется расследование.
Уточняется, что самолет совершал рейс в Калининград. В результате никто не пострадал.