Пауэрбанк загорелся в самолете в московском аэропорту

29 дек. 20:01

Пауэрбанк, принадлежащий одному из пассажиров, загорелся в самолете во время руления в аэропорту Домодедово, об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшей рейс.

"Во время руления произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк. Благодаря кабинному экипажу огонь был локализован за считанные секунды", - цитирует ее представителя РИА Новости.

Пассажиры были эвакуированы. По факту ЧП ведется расследование.

Уточняется, что самолет совершал рейс в Калининград. В результате никто не пострадал.