Импортозамещенный суперджет поднимется в воздух в середине 2023 года

29 дек. 19:24

В середине наступающего года состоятся летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New, рассказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

"С середины 2023 года у нас начинаются летные испытания на этом самолете. С 2024 года в количестве 20 штук мы импортозамещенный SSJ начнем авиакомпаниям поставлять", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Слюсаря, данный самолет уже востребован. "20 штук в год - мы говорим о некоем таком технологическом минимуме. Мы надеемся, что самолет будет востребован в большем количестве, технологически к этому готовы и мы, и кооперация", - отметил он.

SSJ New - новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.