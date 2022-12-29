Путин поздравил Нетаньяху с вступлением в должность премьера

29 дек. 19:16

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ высоко ценят личный многолетний вклад израильского политика в укрепление дружественных отношений между Москвой и Тель-Авивом.

"Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока", - отметил Путин.

Он пожелал Нетаньяху успехов в деятельности на благо государства, крепкого здоровья и благополучия.