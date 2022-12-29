Крымский мост может встать в пробках в новогодние праздники

29 дек. 19:07

На подъезде к Крымскому в новогодние праздники возможны заторы, предупреждает оперативный штаб Краснодарского края.

"Из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели водителей при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников просят учитывать возможные пробки на подъезде к Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 29 по 31 декабря при въезде на Крымский мост со стороны Кубани будет ускорен досмотр автомобилей. При этом автомобилистов просят учитывать время на прохождение обязательного досмотра. Чтобы досмотр проходил быстрее, рекомендует готовить все необходимые документы заранее, а также упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить обратно.