Рынок лития рухнул, но цены останутся высокими

Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, прогнозирует, что цены на основной металл для изготовления аккумуляторов останутся высокими на протяжении многих лет, даже несмотря на рост со стороны предложения. Financial Times пишет, что рынок лития рухнул в 2018-2022 годах из-за избытка предложения и падения спроса в связи с ограничением субсидий на производство электромобилей. Тогда, по данным Benchmark Mineral Intelligence, цены упали с $25 тыс до $6 тыс за тонну.

Эрик Норрис, глава отдела лития в американской химической корпорации, объясняет, что рынок металла фундаментально изменился в связи со стремительным ростом продаж электромобилей.

Цены выросли более чем в 10 раз с 2020 года до рекордных $80 тыс за тонну. Такой уровень цен сохранялся на протяжении всего 2022 года, вызвав опасения, что производители автомобилей не смогут обеспечить себя литием до конца десятилетия.

”Одна из причин такого ужесточения - фундаментальное изменение рынка, - уверен Норрис. - В 2019 году рынок особенно не рос, а производство оставалось на уровне в 300 тыс. тонн. Тогда ежегодный рост составлял 30-50 тыс. тонн. Сегодня рынок растет на 200 тыс. тонн, почти на полный объем, который был в прошлые годы”. Норрис добавил, что средний объем новых проектов составляет 5 тыс. тонн.

Albemarle - крупнейший в мире производитель лития по рыночной капитализации. Ожидается, что в этом году суммарная добыча компанией карбоната лития в Чили, США и Австралии составит 130-140 тыс. тонн. Продукция компании перерабатывается в странах производства и в Китае.

Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, учета износа и амортизации увеличится в четыре раза до $ 3,3 - 3,5 млрд на фоне роста цен.

Компания озвучила свой прогноз на фоне споров аналитиков по поводу того, будет ли металл реагировать как и любой другой сырьевой товар в рамках циклов роста и падения, или рынок ожидает его структурный дефицит в связи с тем, что новая индустрия будет бороться за то, чтобы обеспечивать рост спроса на электромобили. Низкие цены на металл для аккумуляторов критически важны для обеспечения доступности электрокаров для потребителей.

Goldman Sachs прогнозирует резкую корректировку стоимости до $11 тыс. за тонну эквивалента карбоната лития к 2024 году, поскольку китайский сектор электромобилей пытается справиться с переизбытком, а высокие цены на металл способствуют разработке новых месторождений в Чили, Австралии и Китае.

В настоящий момент разрабатываются около 40 проектов по производству лития, технико-экономические обоснования уже готовы для некоторых из них. По данным аналитиков из Fastmarkets NewGen, это на 166% больше, чем в 2019 году.

Эксперты по рынку лития говорят, что стоимость поставок велика, поскольку новые проекты предусматривают производство лития более низких сортов и цены вряд ли упадут ниже $20 тыс. за тонну.

Правительство Австралии в этом месяце сообщило, что к 2024 году ожидает падения цены до $48 тыс. за тонну гидроксида лития, пригодного для создания аккумуляторов. Канберра выразила обеспокоенность в связи с тем, что новые проекты, которые разрабатываются не основными производителями, скорее всего, будут осуществляться с задержкой, что приведёт к ”стабильному дефициту предложения в ближайшие несколько лет”.

Однако накопление запасов на заводах по переработке лития и в хранилищах производителей аккумуляторов- неизвестная переменная, которая может привести к снижению стоимости металла быстрее, чем ожидается.