Россия поддержит транзит нефти из Казахстан в Германию по "Дружбе"

29 дек. 18:55

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

"Транснефть" в четверг получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год. В первом квартале планируется прокачка 300 тыс тонн. Заявка от Казахстана требует утверждения с Минэнерго РФ.

Новак рассказал, что возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в Германию прорабатывалась. По его словам, Россия готова поддержать такую заявку.

"Мы нормально относимся... (к увеличению транзита нефти из Казахстана по "Дружбе" - ред.) Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально", - сказал вице-премьер.

В сентябре в Германии сообщали, что ведутся переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов поставок.