Путин временно запретил публиковать декларации чиновников

29 дек. 18:51

Декларации чиновников о доходах и расходах, а также прочие сведения об их имуществе, нельзя будет публиковать на сайтах ведомств и в СМИ во время специальной военной операции, такой указ подписал президент РФ Владимира Путина.

Согласно документу, "размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется".

Ограничение будет действовать до подписания соответствующих нормативных актов.