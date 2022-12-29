Ответный запрет на международные грузоперевозки на машинах продлило правительство России

29 дек. 18:45

Правительство России продлило до 30 июня будущего года запрет на международные грузовые автоперевозки по РФ для стран, установивших ограничения по перевозке грузов автотранспортом в отношении РФ. Постановление вступает в силу 10 января, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет не касается международных автоперевозок грузов почтовых отправлений, диппочты и консульской вализы, гумпомощи.

Кроме того, изначально был определен список товаров, на перевозку которых ограничение не распространяется, это некоторое продовольствие, готовые товары и ингредиенты, а также непродовольственные грузы, например, такие как табак, удобрения, фармацевтическая продукция, часы, музыкальные инструменты.