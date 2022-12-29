РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ответный запрет на международные грузоперевозки на машинах продлило правительство России

Ответный запрет на международные грузоперевозки на машинах продлило правительство России

Правительство России продлило до 30 июня будущего года запрет на международные грузовые автоперевозки по РФ для стран, установивших ограничения по перевозке грузов автотранспортом в отношении РФ. Постановление вступает в силу 10 января, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет не касается международных автоперевозок грузов почтовых отправлений, диппочты и консульской вализы, гумпомощи.

Кроме того, изначально был определен список товаров, на перевозку которых ограничение не распространяется, это некоторое продовольствие, готовые товары и ингредиенты, а также непродовольственные грузы, например, такие как табак, удобрения, фармацевтическая продукция, часы, музыкальные инструменты.

990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version