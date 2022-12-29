Рекордно теплый январь ожидается в Москве

29 дек. 18:29

В Москве новый год начнется аномальным теплом, жителей и гостей столицы ждет "рубиновый" январь, сообщает центр погоды "Фобос".

Климатическая норма для январе в Москве - минус 8-13 градусов ночью, минус 3-8 в дневные часы, однако январь 2023 года будет аномальным, "среднемесячная температура января прогнозируется на четыре-пять градусов теплее многолетних значений".

"На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля", - пояснили синоптики.

В январе в Москве количество осадков будет соответствовать норме, которая составляет 42 мм. Норма сугробов для января - 20-33 см, напомнили в "Фобосе".

"Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до 3-5 градусов выше нуля, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года", - говорится в сообщении.

В начале месяца сугробы в столичном регионе "осядут" с 30 до 20 см, добавили в "Фобосе".