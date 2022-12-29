Грузинские депутаты лишились $30 тыс за прогулы

29 дек. 18:27

Из-за пропусков заседаний парламента по неуважительным причинам за год из зарплат законодателей вычли 80 тыс лари (около $30 тыс). Об этом сообщил спикер Шалва Папуашвили.

Ежемесячная зарплата обычного депутата парламента Грузии - 4 624 лари (порядка $1,7 тыс). За каждый "прогул" по неуважительной причине из нее вычитается 10%. Штрафы и вычеты положены и за пропуски заседаний комитетов.

"Интересно, что 77% этой суммы приходится на депутатов оппозиции - это примерно 60 тыс лари. Мы обратились к казначейскому совету, и совет решил использовать эти деньги на благотворительность", - цитирует Папуашвили Sputnik Грузия.