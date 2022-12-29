В России клинически испытают единую вакцины от гриппа и коронавируса

29 дек. 18:14

Клинические исследования единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа проведут совместно фармхолдинг "Нацимбио" (входит в "Ростех") и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ), затем вакцина будет запущена в производство.

"Институт Стволовых Клеток Человека и фармхолдинг Ростеха "Нацимбио" подписали соглашение о проведении клинических исследований, производстве и коммерциализации совместно разработанной комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции", - сообщили в "Ростехе".

Вакцина уже показала соответствие международным требованиям уровня безопасности, иммуногенности и протективности. Основной объем доклинических исследований был проведен в августе 2022 года.

Благодаря компонентам, разработанным "Нацимбио", вакцина защищает от четырех сезонных штаммов гриппа, также препарат содержит компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2.

Клиничесские исследования стартуют после разрешения Минздрава РФ. Массовый выпуск вакцины будет запущен на одном из заводов холдинга "Нацимбио".

"COVIDОдной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний, что может повысить охваты вакцинацией и привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и коронавируса", – рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.