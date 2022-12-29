Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей

29 дек. 17:59

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева провел в Баку новогодний праздник для детей, нуждающихся в особой заботе.

На мероприятие во дворец "Гюлистан" были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники различных детских домов и школ-интернатов, а также дети из семей шехидов.

Как и прежде, детей привезли к месту праздничного торжества на специальных автобусах.

Во дворце "Гюлистан", украшенном в новогоднем духе, детей ждали сказочные герои. С помощью рисунков face art дети смогли "оживить" любого сказочного героя.

В начале праздника был показан видеоролик об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, как он заботился о детях, участвовал в разные годы в праздничных торжествах для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем показан спектакль "Как Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Менгюлюм подготовили новогоднее торжество", рассказывающий о дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом.

Дети танцевали и пели. Они отметили праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа была подготовлена при участии различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана, она продолжалась около двух часов.

В конце праздника от Фонда Гейдара Алиева детям были вручены подарки.