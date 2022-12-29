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Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей

Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей
Фонд Гейдара Алиева провел новогодний праздник для детей

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева провел в Баку новогодний праздник для детей, нуждающихся в особой заботе.

На мероприятие во дворец "Гюлистан" были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники различных детских домов и школ-интернатов, а также дети из семей шехидов.

Как и прежде, детей привезли к месту праздничного торжества на специальных автобусах.

Во дворце "Гюлистан", украшенном в новогоднем духе, детей ждали сказочные герои. С помощью рисунков face art дети смогли "оживить" любого сказочного героя.

В начале праздника был показан видеоролик об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, как он заботился о детях, участвовал в разные годы в праздничных торжествах для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем показан спектакль "Как Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Менгюлюм подготовили новогоднее торжество", рассказывающий о дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом.

Дети танцевали и пели. Они отметили праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа была подготовлена при участии различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана, она продолжалась около двух часов.

В конце праздника от Фонда Гейдара Алиева детям были вручены подарки.

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