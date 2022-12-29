Кнессет Израиля выразил доверие новому правительству Нетаньяху

29 дек. 17:58

В четверг новое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху заручилось доверием кнессета, пишет газета Times of Israel.

"Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции, что составляет большинство в 120-местном кнессете", - говорится в сообщении.

Затем новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху привели к присяге.

Спикером израильского парламента был ранее избран депутат Амир Охана от партии "Ликуд".

Нетаньяху сообщил президенту Израиля, что смог сформировать правительство 26 декабря. Затем премьер, как пишет газета Jerusalem Post, разослал членам парламента сообщение о том, что "новое правительство будет ратифицировано кнессетом и официально примет власть в четверг".