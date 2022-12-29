Торговый дом Кыргызстана появился в Баку

29 дек. 17:42

В Азербайджане состоялось открытие Торгового дома Кыргызстана, сообщил председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Открытие Торгового дома будет способствовать развитию делового сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и положительно повлияет на увеличение взаимного товарооборота, написал Мамедов в Twiiter.

В торжественной церемонии открытия Торгового дома приняли участие посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и другие официальные лица.