Иранский парламент не будет обсуждать законопроект о ношении хиджаба

29 дек. 17:21

Комитет по культуре иранского парламента не планирует обсуждать новые законопроекты о хиджабе, передает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя комитета Ахмада Растине.

"В повестку дня комитета по культуре парламента Ирана не входит рассмотрение никакого нового законопроекта о скромности внешнего вида и хиджабе", - пояснил он.

Ранее член комитета Хосейн Джалали сделал заявления по поводу изменения подхода к ношению хиджаба и блокировки банковских счетов женщин, которые не носят его. Пресса и некоторые чиновники восприняли его как сообщение о планах комитета рассматривать новый законопроект о хиджабе.