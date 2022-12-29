Иран готовится провести учения в Индийском океане

29 дек. 16:58

Иран собирается провести учения в северной части Индийского океана. Об этом заявил иранский адмирал Хабибулла Сияри.

"Сегодня вечером начнутся учения "Зульфикар 1401", которые будут проходить в восточной части Ормузского пролива до 10-й параллели северной широты в северной части акватории Индийского океана", - поведал он.

Сияри отметил, что в учениях примут участие военно-морские силы и различные части сухопутных войск. Также планируется задействовать системы ПВО и стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил.

Кроме того, адмирал поведал, что целью учений является повышение уровня навыков планирования и проведения совместных операций различных видов ВС Ирана. В рамках маневров также будет отработано проведение военных операций в особых условиях, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.