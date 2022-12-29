В ООН поставили цель на 2023 год

29 дек. 16:45

Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем предновогоднем обращении заявил о задаче по достижению мира, необходимый сейчас, а также перечислил приоритеты в этом направлении.

По его словам, "сегодня нужно установить мир друг с другом с помощью диалога, который положит конец конфликтам, а также мир в жилищах, где женщины и девочки могли бы жить в достоинстве и безопасности, и высказался за "мир на улицах и с нашими соседями" при полном соблюдении всех прав человека".

Гутерриш призвал к миру в почитаемых в храмах и мечетях, взаимному уважению к чужим убеждениям и миру в интернете, "избавленном от языка ненависти и оскорблений".

"В 2023 году человечество должно сделать достижение мира основным смыслом своих слов и действий. Давайте вместе сделаем так, чтобы 2023 год стал годом восстановления мира в нашей жизни, в наших домах и на нашей планете", – заключил генсек ООН.