В КЧР обустроят пляжную зону у озера Кара-Кель

29 дек. 16:37

Благоустройство территории вокруг озера Кара-Кель недалеко от курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии начнется в 2023 году, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов,

«Что касается озера Кара-Кель, я лично сторонник того, чтобы мы бережно относились к природе. Думаю, работу мы начнем уже в следующем году, но ни в коем случае не навредим природе», - сказал он, отвечая во время прямого эфира на вопрос жителя курортного города Теберда о создании пляжной зоны у озера и сохранении его экосистемы.

По словам главы Минтуризма республики Расула Текеева, благоустройство пляжной зоны озера стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства РФ.

Текеев отметил, что у водоема будет созданы зоны для отдыха с набережной, пешеходными дорожками, кабинками для переодевания, системами освещения и безопасными зонами для купания, уточняется на сайте главы и правительства региона.