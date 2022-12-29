Центробанк Турции провел первые транзакции с цифровой лирой

29 дек. 16:29

Центробанк (ЦБ) Турции провел первые транзакции с использованием цифровой турецкой лиры, информирует регулятор.

"В рамках первого этапа работы проекта цифровой турецкой лиры были успешно проведены первые платежные транзакции внутри сети цифровой турецкой лиры. В первом квартале 2023 года банк продолжит эти пилотные испытания, которые ведутся вместе с заинтересованными сторонами в сфере технологий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в следующем году участникам созданной платформы для работы с цифровой лирой будут добавлены некоторые турецкие банки и компании, занимающиеся финансовыми технологиями.