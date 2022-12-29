Казахстан может приобрести у Турции бронетехнику для спецназа

29 дек. 15:56

Казахстан рассматривает возможность приобрести у Турции бронированные машины для спецназа. Об этом сообщил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалединов.

Он напомнил, что в январе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций, и в настоящее время проводятся мероприятия по их обеспечению и оснащению соответствующими образцами вооружения военной и другой техники.

Камалединов поведал, что в этом контексте были рассмотрены образцы бронированных машин турецкого производства. При этом он подчеркнул, что необходимо четко понимать, что любая военная техника предназначена для выполнения специальных задач, и для Сил специальных операций бронированная машина БКМ "АРЛАН" не подходит.

"Но мы не отказываемся от них, приобретаем для отдельных подразделений, где соответствуют требованиям. Что касается принятой на вооружение или не принятой, есть соответствующие руководящие документы о бронеколесных машинах производства турецкой компании. Они приняты на вооружение в нескольких государствах. Поэтому приняли у себя, и показали в ходе вооруженных конфликтов", - цитирует замминистра агентство Anadolu.