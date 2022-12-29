Темрез обзавелся международным торговым центром

29 дек. 15:55

На узбекско-афганской границе появился Международный торговый центр, сообщает пресс-служба Торгпредства России в Узбекистане.

Предприниматели получили блоки в торговой зоне центра, рассчитанной на 4 тыс магазинов. Также в комплексе располагаются производственно-логистическая зона, медицинский центр и ресторан.

Отмечается, что полный запуск проекта запланирован на первый квартал 2023 года. Всего в нем будет доступно 1800 торговых точек, а также гостиница на 300 мест.

Иностранные граждане и юридические лица смогут купить в комплексе торговые места либо арендовать их, в том числе бесплатно. Граждане Афганистана смогут находиться в комплексе по деловым целям без визы до 10 дней.

Ожидается, что годовой оборот комплекса составит $500 млн, а объем оказываемых в нем услуг - $10 млн. Инвестиции в проект составили более $75 млн.